نيابة عن 25 ألف عامل.. أحمد موسى يتقدم بالشكر لرجل الصناعة محمد أبو العينين

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قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى رجل الصناعة محمد أبو العينين؛ لإصراره على الحفاظ على 25 ألف عامل في مجموعة كليوباترا بكافة فروعها، موضحا أنه تم صرف رواتبهم كاملة من دون أي نقصان.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أثرياء العالم خفضوا رواتب العاملين، لكن محمد أبو العنين قال لأ، دول رجالة ووصلوا اسم كليوباترا وشبكة صدى البلد إلى مكانة عالية، إحنا بكل قوة رقم واحد، صدى البلد رقم واحد».



وأكد أحمد موسى، أن الأمر يتعلق بمصداقية الجمهور في شبكة قنوات وموقع "صدى البلد"، لافتا إلى أن رجل الصناعة محمد أبو العينين دائم الدعم لهذه الشبكة حتى أصبحت بالقوة التي عليها الآن.



وتابع: "أتقدم للسيد محمد أبو العينين نيابة عن 25 ألف عامل بالشكر الجزيل؛ لإصراره على صرف الراتب كاملا في ظل الأزمة الراهنة التي تواجه العالم".