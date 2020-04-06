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حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمد كشك
ترأس اللواء عمرو فكري ئيس مركز ومدينة ميت غمر حملة ليلية مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة ميت غمر.

استهدفت الحملة رش وتطهير الشوارع في اطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة ميت غمر استمرار حملات التطهير تنفيذًا لتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الإقليم.

وكانت شهدت محافظة الدقهلية حملات مكثفة لتطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات للمواطنين ولكافة المنشآت والمصالح الحكومية علي مستوي مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور عبدالمنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بشن حملة تطهير وتعقيم لمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات للمواطنين ولكافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح التقرير الذي عرضه مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم يوم الاربعاء الماضي اول ابريل الجاري الانتهاء من تطهير مكتب بريد مدينة اجا وعدد من مكاتب البريد بقري منية سمنود وأبو داود وميت ابو الحسين وميت فضالة والمنشية وميت العامل والغراقه بالإضافة إلي مجزر اجا، وفي مركز تمي الامديد تم تطهير وتعقيم كنيسة البيضاء وإدارة مياه الشرب والصرف الصحى ومكتب بريد المدينة، وفي مركز دكرنس تم تطهير وتعقيم مكاتب البريد بقري الربيعة ومنشآت عبدالرحمن واشمون، وفي مركز شربين تم تطهير وتعقيم مكتب بريد المدينة ومكاتب قري الأحمدية وكفر الشيخ عطيه ودنجواي والمدرسة الثانوية بالمدينة.

كما تم في مركز ميت سلسيل تطهير وتعقيم عدد من المنشآت الحكومية شملت مبني المحكمة ومجلس المدينة والمستشفى المركزي ومركز الشرطة ومبني الاطفاء والوحدات الصحية ببعض القري،وفي مركز المطرية تم تطهير وتعقيم مكتب التأمينات والمعاشات ومكاتب البريد بالمدينة وقرية العصافره والوحدة المحلية، وفي مركز منية النصر تم تطهير قرية برمبال وفي مركز المنزلة تم تطهير وتعقيم المدرسة الابتدائية بالمدينة والجمعية الزراعية ووحدة الصرف الصحي بقرية الفروسات وقرية العامرة، وفي نبروه تم تطهير وتعقيم مكاتب بريد قري الطنيخ وكفر الحصه وكفر الجنينة.

وأكد المحافظ علي أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة داخل كافة المنشآت الحكومية والخدمية وفي مقدمتها المنشآت التي عليها اقبال كبير من المواطنين لتلقي خدماتهم وفي مقدمتها مكاتب البريد التي تستقبل يوميا اعداد كبيرة من المواطنين.
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)

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