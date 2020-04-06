خليفة محمد صلاح الأبرز.. لاعبون مرشحون للانتقال للأهلي في الصيف

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد لاستقدام لاعبين جدد من قبل إدارة النادي الأحمر.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





لاعبون مرشحون للانتقال للأهلي في الصيف

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز اللاعبين المرشحين لارتداء الفانلة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-





1- الأهلي يُعيد طاهر محمد طاهر للصورة "صاروخ المقاولون"

عاد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب للصورة مجدداً داخل مجلس إدارة الأهلي لضم الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أوصت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بضم نجم المنتخب الأولمبي الشاب ولكن تبقى القيمة المالية العالية هي العائق أمام حسم الأمور بشكل رسمي، ويرغب مسئولوا الذئاب في الحصول على 3 مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات من قبل إدارة الأحمر لتخفيض سعر الصفقة.





2- رجب بكار يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

دخل رجب بكار ظهير فريق بيراميدز دائرة اهتمامات الأهلي بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر الذي أبدى إعجابه بالاعب، وحاجة الفريق إليه في ظل تقدم عمر أحمد فتحي الذي وصل لـ34 عام، فيما أبدى الجناح الطائر رأيه في تصريحات تلفزيونية في أنه لا يمانع الانتقال لصفوف القلعة الحمراء وأنه كان على علم بمفاوضات القطبين منذ أن لاعبا في سموحة السكندري.





3- أسامة جلال يوقع على عقود الانتقال للأهلي

مدافع إنبي أسامة جلال كان حديث الشارع الأهلاوي في الآونة الأخيرة حيث علم "الفجر الرياضي" من مصادره توقيع الاعب على رغبة الانتقال للقلعة الحمراء منذ شهرين، حيث أن أداء الاعب المتميز مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، هوا ما دفع مسئولوي الأحمر للتفكير بشأن ضم نجم الفراعنة الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





4- فايلر طلب عودة الثلاثي المُعار

المدير الفني السويسري رنيه فايلر طلب من مجلس إدارة الأهلي ضرورة عودة ثلاثي الأحمر المُعار أكرم توفيق الذي يلعب بصفوف الجونة حتى نهاية الموسم، كذلك ناصر ماهر المعار لصفوف سموحة السكندري، وعمار حمدي نجم الفريق الأحمر المُعار لصفوف طلائع الجيش لحاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم الجديد.

الأهلي يغلق فروعه ويرشد أعضائه للوقاية من كورونا





وفي سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بغلق فروع القلعة الحمراء في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وحرصا على سلامة الأعضاء، حيث صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن قرار وقف الأنشطة جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل مسابقة الدوري العام فيما أرسل الأهلي لأعضائها رسائل وقائيه من وباء "COVID – 19".



