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فيفي عبده تنعي رجل الأعمال جمال منصور بعد وفاته بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتضمنت هذه الصورة نعيها لرجل الأعمال "منصور جمال" الذي توفي اليوم، وكتبت قائلة: "ان لله وانا اليه راجعون، رجل الاعمال منصور جمال في ذمة الله الرجاء الدعاء له".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنة اللهم أمين.

وفي سياق أخر تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلونزا.

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