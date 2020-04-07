5 ضربات وجهتها الرقابة الإدراية للمتاجرين بالمستلزمات الطبية المغشوشة

أعلنت وزارة الصحة أحدث بيانات لإجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا وهو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 85 حالة وفاة، وفي ظل حاجة مصر للمستلزمات الطبية من كمامات سعت بعض الصيدليات لاختلاس واخفاء هذه السلع لاحتكارها ورفع سعرها على المواطنين وخلال الأسبوعين الماضيين سعت الرقابة الإدارية لكشف هذه الأمور، وتستعرض لكم "الفجر" في السطور التالية أهمها.





1-سلع الاستهلاكية

نفذت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، حملات ميدانية على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية الطبية لمواجهة جشع التجار بالتنسيق مع محافظات الجمهورية (الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة، وجنوب سيناء، وبنى سويف، والفيوم، وأسيوط، ‏والأقصر).





أسفرت أعمال الهيئة عن ضبط 23،5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز) مخزنة لخلق مزيد من الطلب خلال الفترة الحالية، وبيعها بأسعار مُغالى لتحقيق أرباح مضاعفة مستغلين حاجة المواطنين،





ضبط الهيئة نصف طن من (اللحوم، الودواجن، الأسماك) غير الصالحة للاستهلاك وعدد 1560 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وضبطت ورشة تصنيع غير مرخصة لتغليف وتعبئة المياه غير مطابقة للمواصفات، حررت الرقابة محاضر لعدد 25 مخبز، لقيامهم بالغلق اثناء توقيتات العمل.





كما أسفرت حملات الهيئة عن ضبط حوالى 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير صالحة للاستخدام، وعدد 7200 قفاز طبى وعدد 5650 سرنجة وعدد 2842 كمامة طبية غير مطابقين للمواصفات.





2- سرقة كمامات

القت هيئة الرقابة الإدارية، في 31 مارس الماضي، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات صناعة الأدوية، 7 متهمين اخرين مهن المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة، اشترك المتهمون في التخطيط وعرض مبلغ 3 ملايين جنيه رشوة على رئيس اللجنة المكلفة من النيابة العامة لجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب بمخازن الشركة،





يقوم رئيس اللجنة بإعداد تقرير مخالف يثبت وجود كميات أدوية أكثر من الحقيقية وليتمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين بمبلغ 100 مليون جنيه.





ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، 3400 كمامة طبية 3M، و123 الف جوانتي بمخزن غير مرخص وشقة سكنية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية لبيعهم بالسوق السوداء، وضبط الهيئة مصنع ومشغل بهما 25 ماكينة خياطة لتصنيع المستلزمات الطبية من خامات مجهولة المصدر، وكميات من المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة المنظفات والمطهرات.





3- مصانع بير السلم

قادت هيئة الرقابة الإدارية، في 24 مارس، الحملات بالمحافظات ضبطت في محافظة أسيوط، عدد (142469) من القفازات الطبية والكمامات، وعدد 231 ‏لتر من المطهرات، و905 زجاجة من الكحول مجهول المصدر بالإضافة إلى ضبط 15000 عبوة كحول وجل، و6000 لتر من الكحول غير مطابق للمواصفات، و‏350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.





ضبطت الهيئة عدد 6200 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و300 كيلو من مادة البلاستيك لتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة، بالإضافة إلى 300 كيلو من الصابون السائل، ‏و350 ‏كيلو من الصوديوم، وعدد (6040) علبة من الأدوية مجهولة المصدر وادوية مُخدرة من المخصصات التأمين الصحي





4- سرقة العهدة

ألقت، في 26 مارس هيئة الرقابة الإدارية القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية في مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، ومراقب صحي بذات المديرية، لعرض الأول قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها بحوالى 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، واستولى الثاني علي مبلغ 60 ألف جنيه لنفسه،





يتوسط الثاني عند أحد أعضاء لجنة الجرد من هيئة الرقابة الإدارية، لجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية بحوالي مليون جنيه، مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات التي تجرم اختلاسه للمستلزمات الطبية من عهدته وبيعها في السوق السوداء،





قدم المتهم مستندات مزورة تثبت صرف العهدة للمستشفيات الحكومية، يجري عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه، قادت الرقابة الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك





أسفرت حملات الهيئة عن ضبط مصنع مشغل خياطة وتطريز بأحد القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية، حيث تخفظت الهيئة على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي منتهين الصلاحية.





أسفرت فى محافظة المنوفية، الحملات عن ضبط مصنع غير مرخص يصنع المستلزمات الطبية المغشوشة، ضبطت الهيئة 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر، و4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام، كما اسفرت الحملات بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وعلب أدوية مجهولة المصدر.





5- مستلزمات المغشوشة

أسفرت حملات الرقابة الإدارية، في 22 مارس عن ضبط بعض المنشآت في محافظة الغربية التي تصنع وتبيع المستلزمات الطبية والمنظفات غير مطابقة للمواصفات، حيث ضبط الهيئة 9 برميل من مادة الكلور فزلين، و15 شيكارة بودرة بيضاء، و58600 عبوة مغشوشة مصنعة قبيل طرحها للبيع بالأسواق للمواطنين



