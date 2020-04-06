نقل Boris johnson بوريس جونسون إلى المستشفى بعد 10 أيام من إصابته بـ "كورونا"

تصدر Boris johnson بوريس جونسون رئيس وزراء بريطاني "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل، بعدما نقل إلى المستشفى، عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ 10 أيام.





Boris johnson بوريس جونسون في المستشفى





ودخل Boris johnson بوريس جونسون المستشفى يوم أمس الأحد، لمتابعة الحالة الصحية له وإجراء كافة التحاليل المطلوبة، ومعرفة تطورات حالته.





أعراض Boris johnson بوريس جونسون





ويعاني Boris johnson بوريس جونسون بمجموعة من الأعراض المرضية الخطيرة، لينصحه الطبيب المعالج والمتابع لحالته، بضرورة الذهاب إلى المستشفى وإجراء بعض التحاليل.





إصابة Boris johnson بوريس جونسون





وأصيب Boris johnson بوريس جونسون بفيروس "كورونا"، في أواخر شهر مارس الماضي، ليعلن للعالم أجمع أنه تلقى الفيروس وأجرى التحاليل التي جاءت حميعها إيجابية، وتثبت حمله للوباء، في الـ27 من مالرس 2020.





Boris johnson بوريس جونسون وتأكد إصابته





وعانى Boris johnson بوريس جونسون في بداية الأمر بأعراض بسيطة أشبه بالإنفلونزا العادية، قبل أن يتأكد من أن ما يعانيه نتيجة، إصابته بكورونا، والتي تستدعي الدخول إلى الحجر الصحي، وإجراء الفحوصات الطبية على كل المخالطين له.





عمر Boris johnson بوريس جونسون





ويبلغ Boris johnson بوريس جونسون من العمر 55 عامًا، والذي فاجأ الطاقم الطبي والمعالج له بإلقاء التحية والتصفيق لهم لما يقدموه في سبيل إنقاذ الأرواح، إلى أنه لا يزال يعاني من ارتفاع مستمر بدرجة الحرارة.





مناشدة Boris johnson بوريس جونسون للمواطنين





وناشد Boris johnson بوريس جونسون الشعب البريطاني بتوخي الحذر وأخذ الحيطة والعمل وفق التعليمات والإجراءات اللازمة لتفادي الإصابة بفيروس كورون، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية منه.





مهام Boris johnson بوريس جونسون مستمرة





ويواصل Boris johnson بوريس جونسون مهام عمله كرئيس لوزراء بريطانيا برغم معاناته وتعبه الشديد نتيجة إصابته بالفيروس الخطير، الذي لم يوجد له لقاح إلى الآن.











