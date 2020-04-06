Advertisements

نقل Boris johnson بوريس جونسون إلى المستشفى بعد 10 أيام من إصابته بـ "كورونا"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:44 م
Boris johnson بوريس جونسون
Boris johnson بوريس جونسون
تصدر Boris johnson بوريس جونسون رئيس وزراء بريطاني "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل، بعدما نقل إلى المستشفى، عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ 10 أيام.

Boris johnson بوريس جونسون في المستشفى

ودخل Boris johnson بوريس جونسون المستشفى يوم أمس الأحد، لمتابعة الحالة الصحية له وإجراء كافة التحاليل المطلوبة، ومعرفة تطورات حالته.

أعراض Boris johnson بوريس جونسون

ويعاني Boris johnson بوريس جونسون بمجموعة من الأعراض المرضية الخطيرة، لينصحه الطبيب المعالج والمتابع لحالته، بضرورة الذهاب إلى المستشفى وإجراء بعض التحاليل.

إصابة Boris johnson بوريس جونسون

وأصيب Boris johnson بوريس جونسون بفيروس "كورونا"، في أواخر شهر مارس الماضي، ليعلن للعالم أجمع أنه تلقى الفيروس وأجرى التحاليل التي جاءت حميعها إيجابية، وتثبت حمله للوباء، في الـ27 من مالرس 2020.

Boris johnson بوريس جونسون وتأكد إصابته

وعانى Boris johnson بوريس جونسون  في بداية الأمر بأعراض بسيطة أشبه بالإنفلونزا العادية، قبل أن يتأكد من أن ما يعانيه نتيجة، إصابته بكورونا، والتي تستدعي الدخول إلى الحجر الصحي، وإجراء الفحوصات الطبية على كل المخالطين له.

عمر Boris johnson بوريس جونسون

ويبلغ Boris johnson بوريس جونسون من العمر 55 عامًا، والذي فاجأ الطاقم الطبي والمعالج له بإلقاء التحية والتصفيق لهم لما يقدموه في سبيل إنقاذ الأرواح، إلى أنه لا يزال يعاني من ارتفاع مستمر بدرجة الحرارة.

مناشدة Boris johnson بوريس جونسون للمواطنين

وناشد Boris johnson بوريس جونسون الشعب البريطاني بتوخي الحذر وأخذ الحيطة والعمل وفق التعليمات والإجراءات اللازمة لتفادي الإصابة بفيروس كورون، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية منه.

مهام Boris johnson بوريس جونسون مستمرة

ويواصل Boris johnson بوريس جونسون مهام عمله كرئيس لوزراء بريطانيا برغم معاناته وتعبه الشديد نتيجة إصابته بالفيروس الخطير، الذي لم يوجد له لقاح إلى الآن.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الفيروس كورونا إصابة بوريس جونسون

أخبار تهمك

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 9 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 3 ساعات

المملكة تفرض حظر التجول الكامل على عدد من المدن بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا "تعرف على حالته الصحية"

"أنا الأن في العزل الذاتي".. رئيس وزراء بريطانيا يؤكد إصابته بفيروس كورونا

Boris Johnson | بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

قصر بكنجهام يعلن موعد آخر لقاء للملكة إليزابيث ورئيس الوزراء البريطاني المصاب بكورونا

Boris Johnson بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يخضع للعزل الذاتي بعد إصابته بـ"covid-19"

مسئولون مهددون بفيروس كورونا حول العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

07:44 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر