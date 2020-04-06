Advertisements

خروج عن السياق.. طبيبة تحتفل بعيد ميلادها في مستشفى العزل بالأقصر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتور فاطمة كرم، طبيبة بمستشفى العزل بالأقصر، تفاصيل إقامة حفل عيد ميلادها بمستشفى العزل.

وقال "فاطمة"، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إنها فوجئت بزملائها في المستشفى يحتفلون بعيد ميلادها، لافتة إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بضروة تدعيم الجانب االنفسي والمعنوي للعاملين في مستشفيات العزل.

وأوضحت الطبيبة بمستشفى العزل بالأقصر، أن احتفالية عيد الميلاد كان في وقت تبديل ورديات العمل، ولم يكن هناك زحام بالاحتفال، حيث أقيمت الحفلة في مدخل المستشفى بعيدا عن المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ أقل من ساعتين

انتصارا لشعب مصر ومؤسساتها.. 14 توجيها رئاسيا من السيسي للحكومة

منذ أقل من ساعة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

07:44 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر