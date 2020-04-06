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نجم بيراميدز يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
رد علي جبر مدافع فريق بيراميدز على شائعات مفاوضاته مع النادي الاهلي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


واكد علي جبر على أنه لا صحة لما يتردد خلال الايام الماضية مشيراً إلى أنه متمسك بعقده الممتد مع بيراميدز لمدة موسمين قادمين.


وقال مدافع بيراميدز في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين، إن تجديد التعاقد سابق لأوانه، خاصة في ظل الظروف المحيطة بالنشاط الكروي في العالم كله.


وعن مفاوضات الاهلي قال: اعتقد ان المفاوضات كانت بين الاهلي وبيراميدز منذ فترة طويلة ولكني لا أعلم بتفاصيل هذه المفاوضات الأهلي ابدي رغبته في شراء عقدي وفجأة علمت أن المفاوضات فشلت ولم تكتمل ولا أعرف السبب .

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