نجم بيراميدز يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

رد علي جبر مدافع فريق بيراميدز على شائعات مفاوضاته مع النادي الاهلي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









واكد علي جبر على أنه لا صحة لما يتردد خلال الايام الماضية مشيراً إلى أنه متمسك بعقده الممتد مع بيراميدز لمدة موسمين قادمين.









وقال مدافع بيراميدز في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين، إن تجديد التعاقد سابق لأوانه، خاصة في ظل الظروف المحيطة بالنشاط الكروي في العالم كله.







