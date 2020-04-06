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جوارديولا يُهدد صفقة ريال مدريد الذهبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:55 م
جوارديولا
جوارديولا
أحمد عصام

طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى مدرب مانشستر سيتي أنه من الضروري ضم مهاجم مميز في الصيف، وذلك بعد إمكانية رحيل أحد ثنائي هجوم الفريق (سيرجو اجويرو - جابريل جيسوس).

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي اكسبريس"، فإن مانشستر سيتي بدأ محادثات مع نادي توتنهام لمعرفة طلبات الفريق للتخلي عن هاري كين.

وسيكون على مانشستر سيتي المنافسة بشراسة في تلك الصفقة، وذلك بسبب دخول ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد بقوة لضم المهاجم الإنجليزي.

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