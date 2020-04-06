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لا صحة لتوقف عرض 'إلا أنا' بسبب الكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:59 م
إلا انا
إلا انا
ولاء عبد الناصر


نفت شركة اروما ستوديوز المنتجة لمسلسل الا انا ما تداوله البعض حول توقف عرض المسلسل بسبب الكورونا مؤكدة انها اخبار عارية من الصحة.

وأضافت أن الحكاية الثانية "سنين وعدت" مستمرة حتى نهايتها يوم ١٩ من أبريل الجاري حيث انها تقع في ١٢ حلقة،
وسيتم عرض ثلاثة حلقات مجمعة ليبدأ بعدها شهر رمضان
والمعروف ان العمل خارج الأعمال التي تعرض في الشهر الكريم وهو ما اعلناه من قبل أي أن عرض الحكايات المتبقية سيكتمل كما هو معلن من قبل بعد رمضان.

وناشدت الشركة الجميع عدم نشر اية اخبار عنها الا بعد الرجوع لمكتبها الإعلامي الذي يمد الزملاء داذما بالمعلومات التي يحتاجونها إيمانا منه بأهمية التعاون الكامل والتام مع الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.


حكاية" سنين وعدت" بطولة أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .


مسلسل "إلا أنا "إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ، قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين سينرجي وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

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