السفير المصري بالمغرب يرد على اتهامات نجل الفنان "عبدالمطلب": لم يزرنا

رد السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، على اتهام نجل الفنان محمد عبدالمطلب والذي يعيش في المغرب منذ 30 عاما السفارة المصرية بالتعنت، وأنهم يعاملون المصرين المهاجريين كمواطنين درجة ثانية.





وقال السفير أشرف إبراهيم، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين: إنه تولى منصبه بالمغرب منذ عامين ونصف، ولم يمر نجل الفنان عبدالمطلب على السفارة طوال هذه المدة، ليطلب استخراج جواز سفر له كما يقول.





وأكد السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، أنه ليس هناك تعنت من جانب السفار تجاه نجل الفنان، أو أي مصري آخر، موضحا أن نجل عبد المطلب لم يزر مصر منذ أكثر من 12 عاما، ومعه جواز السفر القديم، واستخراج جواز سفر جديد يتطلب بطاقة رقم قومي، وهي تعليمات وزارة الداخلية.





وأورد السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، أنه ليس هناك فرق كبير بين السفر بجواز سفر أو وثيقة سفر، مؤكدًا أن السفارة المصرية في المغرب على استعداد لمساعدة كل المصريين.





نجل عبد المطلب: قررت الهجرة للمغرب بعد إشهار إفلاسي



وفي سياق آخر، قال نور محمد عبدالمطلب، نجل الفنان محمد عبدالمطلب، إنه قرر الهجرة إلى المغرب بعد أن أشهر إفلاسه في مصر بعد احتراق محل كان يمتلكه، حيث أنه يعيش في المغرب منذ 30 سنة.

نجل عبد المطلب: المغاربة عاملوني بترحيب شديد



وأشار نور عبد المطلب، خلال تصريحات صحفية سابقة، إلى أن المغاربة تعاملوا معه بترحيب شديد، ولم رى منهم أي مكروه، متوجها لهم بالتحية، موضحا أنه كان يعيش في بيت أعطاه له صديقه، ولكن توفى في حادث.

نجل عبد المطلب: السفارة تعامل المصرين المهاجرين كمواطنين درجة ثانية



وأضاف أن زوجة صديقه طردته من المنزل، معقبا: "خرجتني من المنزل في نص الليل"، متابعا أنه توجه إلى السفارة المصرية بالمغرب منذ 6 سنوات لاستخراج جواز سفر، معقبا: "السفارة تعامل المصرين المهاجرين كمواطنين درجة ثانية، وعرضوا عيله السفر بوثيقة سفر".

