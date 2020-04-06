"صحة الغربية " توضح حقيقة ما تردد على مواقع التواصل بشأن إلقاء "النعش" دون تعقيم بالغربية

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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص واقعة دفن سيدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من محافظة الإسكندرية بمسقط رأسها بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية غير صحيح.



وأوضح "حميدة" في بيان له اليوم الاثنين أنه تم ترك التابوت الخاص بالسيدة المتوفية في مركز طب الأسره بالقريه وقد تم تعقيم التابوت بعد دفن الحاله تعقيما كاملا وتم غلقه تماما وقد تم تعقيم الوحده بأكملها أكثر من ثلاث مرات بمعرفه إدارة مكافحة العدوي بالمديرية ولجنة من الطب الوقائي وتم نقل التابوت إلى احد مستشفيات العزل، مضيفا ان المركز على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين والعاملين.



وأشار إلى ان السيدة المتوفاة كانت تقيم بمحافظة الإسكندرية وبعد وفاتها تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك عن طريق الطب الوقائي والاوبئة وتمت عملية الدفن بمقابر الاسرة تحت إشراف طبي كامل.



وناشد وكيل وزارة الصحة بالغربية عدم الانسياق خلف الشائعات التي تثير المواطنين وتصيب أجهزة الصحة بالاحباط وأن الوضع الصحي مطمئن بمحافظة الغربية.



أحدث تطورات كورونا



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الأربعاء الماضى، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.



6 وفيات جديدة



وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.



تحليل بيانات الوضع الوبائي



وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.



وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.





