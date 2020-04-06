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إسرائيل تعلن حالة الإغلاق العام حتى يوم الجمعة المقبل
الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:01 م
وكالات
أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، حالة الإغلاق العام حتى يوم الجمعة المقبل جراء تفشي فيروس كورونا.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 8904 بعد تسجيل 293 إصابة خلال اليوم.
وسجلت "الصحة الإسرائيلية" 8 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 57.
وقالت في بيان إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8904 إصابة بينهم 140 في حالة حرجة منهم 107 حالات على أجهزة تنفس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة تتجه لإقرار إغلاق على المدن الإسرائيلية بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة.
ويبدأ مساء الأربعاء عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري.
وسجلت الوزارة 3 وفيات بالفيروس، مساء الأحد، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 51.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8611 إصابة بينهم 141 في حالة حرجة و191 في حالة متوسطة والباقون في حالة طفيفة.
ولفتت إلى أن 107 من المصابين يعيشون على أجهزة تنفس.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن 700 جندي سينضمون إلى 500 آخرين يتواجدون في المدن الإسرائيلية للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا.
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