إسرائيل تعلن حالة الإغلاق العام حتى يوم الجمعة المقبل

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 8904 بعد تسجيل 293 إصابة خلال اليوم.





وسجلت "الصحة الإسرائيلية" 8 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 57.





وقالت في بيان إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8904 إصابة بينهم 140 في حالة حرجة منهم 107 حالات على أجهزة تنفس.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة تتجه لإقرار إغلاق على المدن الإسرائيلية بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة.





ويبدأ مساء الأربعاء عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري.