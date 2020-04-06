Advertisements
الأرصاد: أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء
الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:57 م
الفجر السعودي
صرحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الإثنين، بأنها تتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة غداً الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: يُتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والقصيم، وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الوسطى، والمدينة المنورة.
وتابعت: أن تأثير الأمطار يمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.
وبالنسبة للبحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ ساعة، وتصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خيف إلى متوسط الموج.
أما بالنسبة للخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم المناطق.
*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.
وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا