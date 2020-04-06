الأرصاد: أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء





صرحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الإثنين، بأنها تتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة غداً الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة.





وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: يُتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والقصيم، وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الوسطى، والمدينة المنورة.





وتابعت: أن تأثير الأمطار يمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.





وبالنسبة للبحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ ساعة، وتصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خيف إلى متوسط الموج.





أما بالنسبة للخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم المناطق.



