نجم الزمالك يواصل تدريباته رغم الحجر الصحي

حرص محمد اوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على خوض تدريباته الفردية خلال فترة التوقف الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ونشر اوناجم اكثر من فيديو له على شاطئ البحر اثناء خوضه بعض التدريبات للحفاظ على حالته البدنية، اثناء تواجده في الاراضي المغربية حتى استئناف التدريبات الجماعية للفارس الابيض.





وقد حصل الثلاثي محمد اوناجم وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي على إذن من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالسفر إلى بلادهم لقضاء فترة التوقف حتى استئناف النشاط مرة آخرى.





وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.









يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.