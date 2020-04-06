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وزير التعليم يكشف مصير الطلاب المتعثرين في الامتحانات
الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:11 م
داليا الحسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن مصر من أكثر الدول نجاحا في مواجهة فيروس كورونا؛ ولا خوف على أبنائنا الطلاب بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية.
وأوضح "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن المتعثرين من الطلاب سوف يتم امتحانهم في المدارس بالإضافة إلى تقديم بحث أيضا.
وأكد وزير التعليم، أن الوزارة اليوم نشرت الطريقة التي سيتم امتحان بها الطلاب في مدارس المتفوقين؛ موضحا أن هناك قانونا للغش سوف يتم تطبيقه على من يقوم بها الفعل.
وأشار الوزير، إلى أن الطالب في الثالث الإعدادى يقوم بعمل بحث سوف يحصل على العلامة الكاملة، تضاف إلى نتيجة الترم الأول.
بدء امتحانات أولى ثانوي
وانطلقت، أمس الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.
وزير التعليم: الامتحانات تجريبية
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إنه من المقرر أن تكون هذه الامتحانات تجريبية بدون درجات، ويؤديها الطلاب بشكل إلكتروني سواء عبر التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت، لاختبار جودة الشبكات، وتحديد الأماكن التي ستعاني من أي مشكلة تقنية في التعامل مع منصة الامتحان الالكترونية، وحل المشكلة قبل امتحانات نهاية العام، وسيؤديها الطالب بنظام الكتاب الفتوح.
وأوضح "شوقي"، من خلال رسالة صوتيه تم بثها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها غدا الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.
وتابع أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات ببدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية.
وواصل أنه "لو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي وسينتهي الامتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي، أي أن الطالب ليس ملزما بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض".
وأورد أنه على طلاب كل محافظة الالتزام بالفترة الزمنية المسموح بدخول الامتحان فيها، لأنه لن يتمكن طالب في محافظة معينة من الدخول للامتحان لو في فترة زمنية مختلفة محددة لمحافظات أخرى، ويتم حساب زمن الامتحان من لحظة قيام الطالب بفتح الامتحان".
وأشار إلى أنه يجب على الطلاب ألا يقلقوا، فهذه الامتحانات تجريبية، لو أي طالب تعثر في الدخول على الامتحان لسبب فني فسوف نحل هذه المشكلة، وستعمل الوزارة على رصد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات وإبلاغ وزارة الاتصالات لحل كل الأزمات قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو".
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