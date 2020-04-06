Advertisements

وزير التعليم يكشف مصير الطلاب المتعثرين في الامتحانات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:11 م
وزير التعليم
وزير التعليم
داليا الحسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن مصر من أكثر الدول نجاحا في مواجهة فيروس كورونا؛ ولا خوف على أبنائنا الطلاب بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية. 

وأوضح "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن المتعثرين من الطلاب سوف يتم امتحانهم في المدارس بالإضافة إلى تقديم بحث أيضا.

وأكد وزير التعليم، أن الوزارة اليوم نشرت الطريقة التي سيتم امتحان بها الطلاب في مدارس المتفوقين؛ موضحا أن هناك قانونا للغش سوف يتم تطبيقه على من يقوم بها الفعل.

وأشار الوزير، إلى أن الطالب في الثالث الإعدادى يقوم بعمل بحث سوف يحصل على العلامة الكاملة، تضاف إلى نتيجة الترم الأول.

بدء امتحانات أولى ثانوي

وانطلقت، أمس الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

وزير التعليم: الامتحانات تجريبية

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إنه من المقرر أن تكون هذه الامتحانات تجريبية بدون درجات، ويؤديها الطلاب بشكل إلكتروني سواء عبر التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت، لاختبار جودة الشبكات، وتحديد الأماكن التي ستعاني من أي مشكلة تقنية في التعامل مع منصة الامتحان الالكترونية، وحل المشكلة قبل امتحانات نهاية العام، وسيؤديها الطالب بنظام الكتاب الفتوح.

وأوضح "شوقي"، من خلال رسالة صوتيه تم بثها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها غدا الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.

وتابع أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات ببدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية.

وواصل أنه "لو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي وسينتهي الامتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي، أي أن الطالب ليس ملزما بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض".

وأورد أنه على طلاب كل محافظة الالتزام بالفترة الزمنية المسموح بدخول الامتحان فيها، لأنه لن يتمكن طالب في محافظة معينة من الدخول للامتحان لو في فترة زمنية مختلفة محددة لمحافظات أخرى، ويتم حساب زمن الامتحان من لحظة قيام الطالب بفتح الامتحان".

وأشار إلى أنه يجب على الطلاب ألا يقلقوا، فهذه الامتحانات تجريبية، لو أي طالب تعثر في الدخول على الامتحان لسبب فني فسوف نحل هذه المشكلة، وستعمل الوزارة على رصد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات وإبلاغ وزارة الاتصالات لحل كل الأزمات قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفيروس كورونا الامتحان التجريبى الاجراءات الإحترازية أولى ثانوى

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 4 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انتصارا لشعب مصر ومؤسساتها.. 14 توجيها رئاسيا من السيسي للحكومة

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ ساعتين

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

07:44 م

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر