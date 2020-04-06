وزير التعليم يكشف مصير الطلاب المتعثرين في الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن مصر من أكثر الدول نجاحا في مواجهة فيروس كورونا؛ ولا خوف على أبنائنا الطلاب بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية.





وأوضح "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن المتعثرين من الطلاب سوف يتم امتحانهم في المدارس بالإضافة إلى تقديم بحث أيضا.





وأكد وزير التعليم، أن الوزارة اليوم نشرت الطريقة التي سيتم امتحان بها الطلاب في مدارس المتفوقين؛ موضحا أن هناك قانونا للغش سوف يتم تطبيقه على من يقوم بها الفعل.





وأشار الوزير، إلى أن الطالب في الثالث الإعدادى يقوم بعمل بحث سوف يحصل على العلامة الكاملة، تضاف إلى نتيجة الترم الأول.





بدء امتحانات أولى ثانوي