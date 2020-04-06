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واشنطن تنفي الاستيلاء على شحنة كمامات موجهة إلى برلين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
وكالات
نفت السفارة الأمريكية في ألمانيا، اليوم الإثنين، مصادرة الولايات المتحدة شحنة من الكمامات الواقية متجهة إلى برلين، معتبرة تلك الاتهامات أنباء مضللة تهدف إلى بث الانقسام.


وقال متحدث باسم السفارة، إن "حكومة الولايات المتحدة لم تقم بأي خطوة لتحويل أي سلع كانت متجهة إلى ألمانيا وليس لدينا أي علم عن مثل تلك الشحنة".

وأضاف "نشعر بالقلق من محاولات منتشرة لشق الجهود الدولية بحملات معلومات مضللة غير منسوبة لمصادر موثوقة".

وقال وزير داخلية برلين أندرياس غايزل الجمعة، إن "200 ألف كمامة واقية من نوع إف.إف.بي-2، تصنعها شركة أمريكية في الصين ومخصصة لشرطة برلين صودرت في بانكوك".

واتهم الولايات المتحدة باستخدام "أساليب الغرب الأمريكي الخارج عن القانون" و"بعمل من أعمال القرصنة العصرية".
وكرر غايزل من الاتهامات صباح الإثنين مؤكداً، أن الشحنة حُولت إلى الولايات المتحدة.
وقال لإذاعة "زد.دي.إف" العامة: "الحقيقة أننا طلبنا طلبية ودفعنا ثمنها... انتهت كماماتنا الواقية في الولايات المتحدة. هذا ليس جيداً".

وذكرت صحيفة بيلد"الألمانية، أن الشحنة تحتوي على كمامات تصنعها في الصين شركة "3-إم" الأمريكية، إحدى العلامات الرائدة في هذا القطاع.

وتعرضت الشركة لانتقادات لاذعة من الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي عندما كتب على تويتر، أن إدارته "سددت ضربة قاسية لشركة 3-إم اليوم بعد رؤية ما فعلته بكماماتها".

وبعد تأخر طلب البدء بإنتاج لوازم حماية ضرورية جداً، فعّل ترامب قانون الإنتاج الدفاعي والطلب من الشركات الأمريكية تحويل مواردها للمعركة ضد الوباء.

وواجه غايزل انتقادات من وسائل الإعلام ونواب المعارضة في برلين لإخفاقه في تقديم أدلة على استيلاء الولايات المتحدة على الأقنعة.
وقال النائب المحافظ بروكارد دريغر، إن "مجلس الشيوخ في برلين يبحث عن كبش فداء لتغطية عجزه عن إنتاج لوازم وقاية".

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