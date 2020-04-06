Advertisements

برشلونة يُضجي بنجمي الفريق + المال للتعاقد مع رومانيولي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:17 م
رومانيولي
رومانيولي
أحمد عصام

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع مدافع نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق مع كيكي سيتين في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن نادي برشلونة يرى بأن إليسيو رومانيولي سيكون حلا سحرياً للفريق في الخط الخلفي.

وأبلغ نادي ميلان نظيره برشلونة بأن عليهم دفع 50 مليون يورو لضم مدافع الفريق، ويرى البارسا بأن بإمكانه ادخال أحد اللاعبان في هذة الصفقة (راكتيتش - رافينها) بالإضافة إلى المال.

ويتواجد رومانيولي مع نادي ميلان منذ 5 سنوات، حيث أصبح حاليا قائد للفريق الإيطالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان رومانيولي برشلونة انتقالات صيفية ألفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 7 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعة

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ أقل من ساعتين

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

المملكة تفرض حظر التجول الكامل على عدد من المدن بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميلان يرفض بيع نجم الفريق لبرشلونة

برشلونة مهتم بضم مدافع ميلان

"كيكي سيتين" كلمة السر في صفقة برشلونة الجديدة

صفقات منتظرة داخل برشلونة في الميركاتو الصيفي

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 20 مارس: ميسي يطالب بضم هذا اللاعب من أجل البقاء.. حسم الجدل حول صفقة لاوتارو مارتينيز.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

كيكي سيتين يحسم مستقبل راكتيتش مع البارسا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

07:44 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر