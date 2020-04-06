برشلونة يُضجي بنجمي الفريق + المال للتعاقد مع رومانيولي





يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع مدافع نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق مع كيكي سيتين في الموسم الجديد.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن نادي برشلونة يرى بأن إليسيو رومانيولي سيكون حلا سحرياً للفريق في الخط الخلفي.





وأبلغ نادي ميلان نظيره برشلونة بأن عليهم دفع 50 مليون يورو لضم مدافع الفريق، ويرى البارسا بأن بإمكانه ادخال أحد اللاعبان في هذة الصفقة (راكتيتش - رافينها) بالإضافة إلى المال.





ويتواجد رومانيولي مع نادي ميلان منذ 5 سنوات، حيث أصبح حاليا قائد للفريق الإيطالي.



