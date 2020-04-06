"الصحة" توضح طرق وقائية عند استلام طلبات التوصيل





كشفت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الإثنين، عن طريقة استلام الطلبات من "مندبي التوصيل" بطريقة آمنة، ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".





تعرف على الطريقة الصحيحة في استلام الطلب.#الوقاية_من_كورونا pic.twitter.com/kX3xKbiVNj — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 6, 2020 ونشرت الوزارة، إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "إجراءات الوقاية تتضمن التأكد من مراعاة جهة التوصيل للإجراءات الوقائية وأنها مسجلة لدى هيئة الاتصالات، مع وضع مسافة آمنة (متر على الأقل) بين المستلم ومندوب التوصيل، مع الالتزام بالدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي".





وجددت التأكيد على ضرورة غسل اليدين جيدًا، عقب استلام الطلب وعدم لمس الوجه، مع التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه وتعقيم أي سطح مكشوف أثناء عملية الاستلام والطلب بالكلور والماء إن أمكن.





إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، آخر حصيلة لفيروس كورونا في المملكة؛ فبلغ إجمالي حالات الوفاة 38 حالة، فيما تم رصد 138 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 2523 حالة حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعافي إلى 551 حالة.





ونبّهت الوزارة، في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وحذّرت من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا"؛ لكون التباعد الاجتماعي يمثّل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس.



