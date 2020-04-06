وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة امتحانات أولى ثانوي

كشف الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة حول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بواسطة المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت، موضحا أن "الامتحان من غير درجات والغش لن يفيد الطلاب".





وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "هذه امتحانات تجريبية الغرض منها الاستفادة وفي حالة استمرار الغش ستكون حالة مرضية لدى الطلاب، وأن قانون الغش له عقوبات وسيتم تطبيقها على من يثبت تورطه".





وأوضح أن المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت تقدم كافة الخدمات بمستوى عالٍ جدا ومتطور، مضيفا: "النتيجة ستظهر فور انتهاء الطالب من الامتحان".





وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب الى الامتحانات يعد رقما قياسيا في عدد دخول الطلاب.





وأشار الوزير إلى أن الطالب يستطيع أن يفتح الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان.





بدء امتحانات أولى ثانوي