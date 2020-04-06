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وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة امتحانات أولى ثانوي
الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:19 م
داليا الحسين
كشف الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة حول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بواسطة المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت، موضحا أن "الامتحان من غير درجات والغش لن يفيد الطلاب".
وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "هذه امتحانات تجريبية الغرض منها الاستفادة وفي حالة استمرار الغش ستكون حالة مرضية لدى الطلاب، وأن قانون الغش له عقوبات وسيتم تطبيقها على من يثبت تورطه".
وأوضح أن المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت تقدم كافة الخدمات بمستوى عالٍ جدا ومتطور، مضيفا: "النتيجة ستظهر فور انتهاء الطالب من الامتحان".
وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب الى الامتحانات يعد رقما قياسيا في عدد دخول الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن الطالب يستطيع أن يفتح الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان.
بدء امتحانات أولى ثانوي
وانطلقت، أمس الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر الـ"تابلت".
وزير التعليم: الامتحانات تجريبية
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تكون هذه الامتحانات تجريبية بدون درجات، ويؤديها الطلاب بشكل إلكتروني سواء عبر التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت، لاختبار جودة الشبكات، وتحديد الأماكن التي ستعاني من أي مشكلة تقنية في التعامل مع منصة الامتحان الالكترونية، وحل المشكلة قبل امتحانات نهاية العام، وسيؤديها الطالب بنظام الكتاب الفتوح.
وأوضح "شوقي"، من خلال رسالة صوتيه تم بثها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها غدا الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات ببدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية.
وأورد أنه لو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي وسينتهي الامتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي، أي أن الطالب ليس ملزما بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض".
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