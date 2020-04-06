Advertisements

وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة امتحانات أولى ثانوي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:19 م
وزير التعليم
وزير التعليم
داليا الحسين
كشف الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة حول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بواسطة المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت، موضحا أن "الامتحان من غير درجات والغش لن يفيد الطلاب".

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "هذه امتحانات تجريبية الغرض منها الاستفادة وفي حالة استمرار الغش ستكون حالة مرضية لدى الطلاب، وأن قانون الغش له عقوبات وسيتم تطبيقها على من يثبت تورطه".

وأوضح أن المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت تقدم كافة الخدمات بمستوى عالٍ جدا ومتطور، مضيفا: "النتيجة ستظهر فور انتهاء الطالب من الامتحان".

وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب الى الامتحانات يعد رقما قياسيا في عدد دخول الطلاب. 

وأشار الوزير إلى أن الطالب يستطيع أن يفتح الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان.

بدء امتحانات أولى ثانوي

وانطلقت، أمس الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر الـ"تابلت".

وزير التعليم: الامتحانات تجريبية

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تكون هذه الامتحانات تجريبية بدون درجات، ويؤديها الطلاب بشكل إلكتروني سواء عبر التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت، لاختبار جودة الشبكات، وتحديد الأماكن التي ستعاني من أي مشكلة تقنية في التعامل مع منصة الامتحان الالكترونية، وحل المشكلة قبل امتحانات نهاية العام، وسيؤديها الطالب بنظام الكتاب الفتوح.

وأوضح "شوقي"، من خلال رسالة صوتيه تم بثها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها غدا الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات ببدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية.

وأورد أنه لو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي وسينتهي الامتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي، أي أن الطالب ليس ملزما بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي تعليم امتحانات الامتحان التجريبى أولى ثانوى

أخبار تهمك

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 10 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الصحة: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و7 وفيات

منذ ساعة و 25 دقيقة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 11 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تعلق على حظر التجول الكامل المفروص على معظم المدن والمحافظات

منذ ساعة

الأهلي يغري صخرة الدفاع براتب خرافي

منذ أقل من ساعتين

تخدم 3 ملايين مريض.. غضب بمستشفى "زايد" بعد تحويلها إلى حجر صحي (صور)

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

09:24 م

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

07:12 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر