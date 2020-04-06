الولايات المتحدة تدرس إصدار سندات خزانة مرتبطة بفيروس كورونا

تدرس الولايات المتحدة إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا لجمع أموال لتخفيف تداعيات الجانحة.





قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن خبراء البيت الأبيض يناقشون احتمال إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.





وأبلغ كودلو محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أن الوقت مناسب لبيع سندات لجمع أموال لمساعي تخفيف تداعيات فيروس كورويا، وأنه يعتقد أنها ”فكرة رائعة“.





وأضاف قائلا ”هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أمريكا“.





وفي وقت لاحق، قال كودلو للصحفيين في البيت الأبيض ”إننا ندرس الفكرة... دعونا نرى إلى أين ستقودنا“.





وقال أيضا إنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى النهاية في مساعيه للمساعدة في تخفيف آثار فيروس كورونا.