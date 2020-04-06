Advertisements

الولايات المتحدة تدرس إصدار سندات خزانة مرتبطة بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:18 م
السندات الامريكية
السندات الامريكية
تدرس الولايات المتحدة إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا لجمع أموال لتخفيف تداعيات الجانحة.

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن خبراء البيت الأبيض يناقشون احتمال إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ كودلو محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أن الوقت مناسب لبيع سندات لجمع أموال لمساعي تخفيف تداعيات فيروس كورويا، وأنه يعتقد أنها ”فكرة رائعة“.

وأضاف قائلا ”هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أمريكا“.

وفي وقت لاحق، قال كودلو للصحفيين في البيت الأبيض ”إننا ندرس الفكرة... دعونا نرى إلى أين ستقودنا“.

وقال أيضا إنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى النهاية في مساعيه للمساعدة في تخفيف آثار فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشاري الرئيس الامريكي فيروس كورونا المستجد سندات كورونا الفيروس كورونا البيت الابيض

أخبار تهمك

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 3 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

انتصارا لشعب مصر ومؤسساتها.. 14 توجيها رئاسيا من السيسي للحكومة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

واشنطن وبكين تواصلان المحادثات لحل الخلاف التجاري

مستشار بالبيت الأبيض: لا أتوقع اتفاقا كبيرا في المحادثات القادمة مع الصين

الصناعة النووية تطالب ترامب باستئناف التعدين على اليورانيوم من خلال قانون قديم

مستشار البيت الأبيض : ظهور بوادر بتقدم المفاوضات الاقتصادية بين امريكا والصين

أمريكا: تقدم في المحادثات التجارية مع الصين

ترامب يسخر من كورونا: "ليس له تأثير على الاقتصاد الأمريكي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

07:44 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر