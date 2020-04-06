الأهلي يغري صخرة الدفاعي براتب خرافي

عرض النادي الأهلي مبلغاً ضخماً على احد أهدافه الرئيسية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لضمها للفريق لتعزيز الصفوف.





ويدرس النادي الأهلي تقديم عرضاً ضخماً للاعب الفريق السابق أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي.





وتواصل عدد من مسئولو النادي مع اللاعب في الفترة الماضية لعرض فكرة عودته للفريق من جديد مع منحه راتباً ضخماً للموافقة على العودة.





ويسعي الأهلي للحصول على موافقة أحمد حجازي في الفترة القادمة خاصة بعد دخول بيراميدز في خط المفاوضات مع اللاعب المحترف في إنجلترا.