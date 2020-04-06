خلال 24 ساعة.. بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

علق الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ازحام المواطنين أمام البنوك اليوم الاثنين، بسبب شائعة صرف منح العمالة غير المنتظمة، قائلًا: "لدينا سبل كثيرة لتوصيل المعلومات للمواطنين، ولدينا آليات لعدم تعريض أي مواطن للخطر".





وتابع "سعفان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "الدولة المصرية مستهدفة، ولا نريد أن يلعب أحد بالمواطنين".





وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة شخصية لكل مواطن مستفيد بمنحة العمالة غير المنتظمة على هاتفه المحمول بكامل التفاصيل؛ لمنع الازدحام، والمحافظة على كرامة المواطن المصري، وأنه سيتم تنظيم مسألة العمالة غير المنتظمة خلال 24 ساعة.





وتابع: "الحكومة تحاول أن تحافظ على المواطن المصري"، وأن المنحة تكلف الدولة نحو مليار ونصف جنيه.



