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"جونسون" ينتقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:17 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
الفجر
أفادت مصادر إعلامية، مساء اليوم الاثنين، بأنه تم نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

ويذكر أن قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الإثنين، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في المستشفى وبحالة معنوية جيدة ومستمر في قيادة الحكومة.

وأوضح راب أن أولوية الحكومة البريطانية في الوقت الراهن هي مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتخطت حصيلة وفيات كورونا المستجد في بريطانيا خمسة آلاف، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الإثنين، بيّنت وفاة 439 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في تغريدة لوزارة الصحة أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء الخامس من أبريل/نيسان أصبحت حصيلة الوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 5.373".


وفي 27 مارس الماضي، أعلن جونسون، إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.

وحث رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه على البقاء في المنزل من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون، في رسالة له من الحجر الصحي، إن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها، حيث سجلت البلاد 209 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وتابع أنه "من المهم بالنسبة لي أن أكون صريحا معكم، نحن نعلم أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن".

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