تقرير: أسعار النفط ستصل لـ 10 دولار للبرميل في تلك الحالة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي قد يهبط إلى ما دون 10 دولارات، إذا فشلت السعودية وروسيا في إنهاء حرب الأسعار ولم تتوصل أوبك وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإنتاج.





ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" يوم الخميس بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم، لمناقشة إمكانية خفض الإمدادات في أعقاب انهيار أسعار الخام بعد حرب الأسعار بين موسكو وأوبك.





ووفقاً للتقرير الصادر اليوم الإثنين ، فإن انهيار الطلب على الخام مقابل زيادة المعروض سيؤدي إلى فائض نفطي بأكثر من 20 مليون برميل يومياً، وهو ما سيؤثر على أسواق النفط بشكل كبير.





وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي "كيريل دميترييف" إن موسكو والرياض قريبان جداً من إبرام اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط.