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8 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:36 م
أسعار النفط
أسعار النفط
هبطت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين مع عدم اليقين بشأن خفض إمدادات الخام، ليتراجع بنحو 8 بالمائة.

ومن المقرر عقد اجتماع بين روسيا والسعودية عبر الهاتف اليوم، لكن تقارير أشارت إلى تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل، مما أثار شكوكاً حول الخفض المحتمل للإمدادات.

لكن قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي "كيريل دميترييف"  إن موسكو والرياض "قريبتان جداً" من صفقة النفط الخام.

وسعت كل من السعودية وروسيا إلى التعاون مع الولايات المتحدة في موازنة إمدادات النفط العالمية، بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار.

وجاء هبوط اليوم في أسعار النفط بعد تسجيل مكاسب تاريخية تتجاوز 32 بالمائة في الأسبوع الماضي وسط تصريحات متزايدة بشأن إقرار خفض لإنتاج الخام في الأيام المقبلة.

وعند التسوية، هبط سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 8 بالمائة مسجلاً 26.08 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 2.9 بالمائة مسجلاً 33.31 دولار للبرميل.

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