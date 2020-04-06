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البنك الأهلي نت يوفر شهادة استثمار جديدة بفايدة 15 % تمنح 500 جنيه شهريًا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:37 م
البنك الأهلي نت
البنك الأهلي نت
طرح البنك الأهلي المصري شهادات استثمار بفائدة 15 % يمكن شرائها والاشتراك بها من خلال البنك الأهلي نت والموقع الرسمي، والتي تعطي للعملاء مزايا كبيرة ومناسبة.

البنك الأهلي نت

ويسهل البنك الأهلي نت عملية الاستثمار على عملائه من يقومون بشراء شهادة الاستثمار واختيار الفئة المناسة لكل فرد مقدمًا منحة شهرية لحاملها تقدر بـ500 جنيه على مدار العالم.

شهادة البنك الأهلي نت

وتحمل شهادة استثمار البنك الأهلي نت الجديدة اسم " الشهادة البلاتينية" وهذه الخدمة التي تقدم عبر شبكة الإنترنت أصبحت هي الطرقة المثلى للتعاملات البنكية، ولاسيما في مثل هذه الظروف الصعبة، وانتشار فيروس كورونا المستجد.

الدخول على البنك الأهلي نت

وتبلغ قيمة شهادة استثمار البنك الأهلي المصري نت الجديدة 40 ألف جنيه، توفر لمن يقوم بحملها وشرائها، 500 جنيه شهريًا، كفائدة على المبلغ المدفوع.

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات لقرائنا نقدم لكم، خطوات شراء الشهادة البلاتينية ذات 15% فائدة عبر البنك الأهلي نت في السطور التالية: 

1- فتح حساب بالبنك الأهلي، أو إذا كان لديك حساب قائم بالفعل.

2- تضيف الأموال المراد استثمارها في حسابك داخل أى فروع البنك أو ماكينات الصرف الآلي.

3- الدخول إلى خدمه العملاء في البنك الأهلي.

4-  إنشاء حساب على خدة البنك الأهلي نت نت عبر شبكة الإنترنت.

5- الحصول على كلمة السر وكود الحساب .

6- الدخول إلى موقع الاهلي نت وتسجيل الكود وكذلك الرقم أو كلمه السري.

6- الضغط على إصدار ودائع جديدة والشهادة الاستثمارية.

7- تحديد قيمة المبلغ وتدخل المبلغ.

8- اختيار الحساب التي ستضاف الفائدة له.

9- اختيار "تنفيذ" والانتهاء.

خطوة غير الدخول على البنك الأهلي نت

ويمكن التسجيل عبر خدمة العملاء من خلال الاتصال بالرقم 19623، وإدخال الرقم القومي والاسم كاملا مع قيمة اخر معاملة مالية على الحساب الجاري للتأكد من أنك مالك الحساب الشخصي، ويقوم ممثل خدمة العملاء بشراء الشهادة البلاتينية ذات الفائدة الـ15% لمدة عام.



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