عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، منذ قليل، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بالمملكة، وبلغ إجمالي الحالات المسجلة 2605 حالة.





وصرحت الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم، بأن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 38 حالة، وأهابت بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.





وأشارت إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، محذرة من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا".



