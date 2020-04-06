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محمد عبد الرحمن يخطف الأنظار بنيولوك جديد عبر "إنستجرام"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:22 م
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان محمد عبدالرحمن، على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "عبد الرحمن"، صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها بجانب توكتوك، وكان شعره طويل، وعلق على الصورة قائلاً: ""شوفتوا النيولوك بتاعي في الحظر بالذات والحلاقين قافلين".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
محمد عبد الرحمن يخطف الأنظار بنيولوك جديد عبر إنستجرام

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