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بالرغم من كورونا.. إليسا ترقص: "هنغني كمان وكمان"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:40 م
إليسا
إليسا
لمياء علي
شاركت النجمة اللبنانية إليسا، محبيها بمقطع فيديو جديد عبر "تويتر"، وذلك من داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان هنغني كمان وكمان.

وظهرت إليسا داخل الفيديو وهي ترقص وتنثر البهجة والسعادة بين محبيها وذلك بالرغم من تفشي أزمة فيروس كورونا والذي يهدد أمن وسلامة جميع بلدان العالم وحصد ارواح عدد كبير من الضحايا.

وعلقت إليسا على الفيديو قائلة: ‏هيدا نحنا بالاستديو، هيدا جوّنا..و رح نضلّ هيك قد ما مرق علينا إيّام صعبة، و رح نضلّ نغنّي.. كمان و كمان.. ‎كمان وكمان ‎لبنان.

يذكر أن إليسا قد شوقت محبيها لألبومها الجديد واعلنت عن احتمالية تأجيله ولكن ستطرح اغنيات سينجل جديدة خلال الفترة المقبلة.

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