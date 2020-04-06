حكاية أغنية.. "ودارت الأيام" سر بكاء أم كلثوم ومداعبة عبد الوهاب لإقناعها والمشاركة الأولى لـ"عمر خورشيد"

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حكاية أغنية اليوم، عن "ودارت الأيام" وسر بكاء أم كلثوم، على خشبة المسرح خلال الحفل، وإقناع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لإقناعها.



كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يرى أن يسميها "عيني ع العاشقين" طلب من مأمون الشناوي، أن يضع ضمن كلمات الأغنية ليالي وعيون كي تتيح له الفرصة أن يسلطن أم كلثوم.



وأبدع مأمون الشناوي في كتابة بعض الأبيات التي بدأت بـ "عيني ع العاشقين"، وقرأت أم كلثوم، الإضافات الجديدة أعلنت عن عصيانها التام أن تغني مثل المطربات الآخريات ليالي بهذا الشكل، ورفضت أن تغنيها.



وصل الأمر أن الست أم كلثوم، كانت تتوقف عند هذا المقطع، وقالت لا أغني مثل هذه الكلمات بتاتًا، ورجاها "عبد الوهاب"، وبعض الموسيقيين المقربين للعملاقين أن تغنيها، ولكنها امتنعت عن غنائها.



وداعبها "عبد الوهاب" حين قدوم هذا المقطع في الحفلة سيترك مقاعد المشاهدين، ويصعد على المسرح كي يقول هذا المقطع، ولم يتغير موقفها وأصرت على الرفض التام.



حضر عبدالوهاب مبكرًا وأجرى بروفات استمرت ساعتين مع العازفين قبل حضور أم كلثوم، رفع الستار ثم أطلت الست على الجمهور مرتدية فستانًا جديدًا أبيض اللون من الحرير ومطرزًا باللون الذهبي عند الصدر والكتفين.



كان الحفل هو المشاركة الأولى للراحل عازف الجيتار عمر خورشيد، وابن المصور السينمائي أحمد خورشيد، كما أضافت الصحافة حينها وهي تعرفه للجمهور، ليتعاون بعدها مع أم كلثوم، في أغنيات أخرى، منها اللقاء التالي في "أغدًا ألقاك" مع محمد عبدالوهاب أيضًا.



وقال "خورشيد" عن اللقاء الأول مع الست: "كنت خايف جدًا وأخدت أدوية مهدئة ومنفعتش، وبعد الصولو الأول سمعت تصفيق الجمهور ونسيت أعيد مرة تانية ولاقيت أم كلثوم، التفتت ليا وتبتسم، وبعدها انطلقت وزال الخوف".



كان من المفترض أن تستمر المقدمة الموسيقية خمس أو ست دقائق فقط، لكن الجمهور طلب إعادتها وإعادة العزف المنفرد لمقاطع من لحن الأغنية قدمها عازف كمان الأول في مصر والوطن العربي أحمد الحفناوي، وعمر خورشيد، على الجيتار وسيد سالم، على الناي، فاستغرقت المقدمة وحدها خمسًا وعشرين دقيقة، كما ظهرت في تسجيلات التليفزيون.



وكتب الكاتب الصحفي كمال الملاخ، في اليوم التالي أنه رأى محمد عبدالوهاب، يرقص في الكواليس للمرة الأولى بعد أن انتشى بأداء الفرقة وأم كلثوم، بعد ساعات من التحضير، لكن ذات المقطع حين غنته أم كلثوم مرة أخرى أدته بصوت حزين أثار اندهاش جمهورها وانتهى بأن بكت للمرة الأولى في حياتها وهي تغني وطلبت أن يسدل الستار.



بدأت الفرقة فى الوصلة الأولى عزفت أغنيتها الأخيرة "ودارت الأيام" التى قدمتها عام 1970، قبل وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بشهور قليلة لم تتمالك أعصابها وتذكرته وبكت بشدة وطلبت غلق الستار حتى تتمالك نفسها وتعود للغناء بشكل طبيعي.



يومها فسر البعض بكاءها بأنها تترحم على عصر "عبدالناصر" وكارهه لعصر "لسادات"، ووصل هذا الرأى لبيته، مما جعل حالة من البرود العاطفى تحدث بينها وبين السادات وحرمه السيدة جيهان السادات.