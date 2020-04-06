وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف إعانة الـ 500 جنيه

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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بحد أقصى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه تم حصر 1.5 مليون عامل وعاملة سيحصلون على مبلغ الـ 500 جنيه لمدة 3 أشهر.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،: "هؤلاء العمال سيتلقون رسالة على هواتفهم المحمولة، وسيحصلون على المبلغ المخصص بالرقم القومى، من خلال مكاتب البريد وبعض البنوك، لتحفيف العبء عن مكاتب البريد.. وهذا الأمر سيكون الأسبوع المقبل".



وتابع: "نحاول الحفاظ على العمالة بالمنشآت السياحية بشكل كبير، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لها أثر إيجابي كبير، ونسعى للحفاظ على كرامة العمالة".