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وسام حنا يخضع للحجر الصحي ويكشف للجمهور نتيجة التحليل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:43 م
وسام حنا
وسام حنا
لمياء علي
خضع الممثل اللبناني وسام حنا، للحجر الصحي وذلك بعد عودته أمس من أبو ظبي مع اللبنانيين، الذين عادوا إلى لبنان، من خلال الآلية التي وضعتها الحكوة اللبنانية.

وكشف وسام حنا من داخل الحجر الصحي، الذي يتواجد فيه مع مجموعة من الأشخاص ممن عادوا من أبو ظبي، أن نتيجة الفحوص الخاصة بفيروس كورونا، جاءت سلبية.

وغرد حنا عبر حسابه الشخصي على موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلًا "نتائج الفحوصات: ليس هناك أيّ إصابة كورونا من بين ركاب طائرة ابو ظبي. حمدلله يا ربّ".

وأضاف: "حمدلله انو رجعنا وكل التحية لكل شخص ساهم بهالمساعدة والإجراءات اللي كانت مُتبّعة بمطار ابو ظبي وبمطار لبنان عظيمة، ولما يكون في عمل محترف لازم نضوي عليه. هلق دعواتنا شغلنا انو نجيب كل الباقيين لأنو بعرف من حالي كنت عم عيش كابوس وبعرف ناس ما عندها مصاري ترجع وفي لبناني عم بينام بسيارة".

كما نشر حنا مقطع فيديو، يوثّق تواجده في الحجر الصحي، وعلّق: "شكراً على كل شيء بس في مغتربين مش قادرة ترجع . ما عندا مصاري".

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