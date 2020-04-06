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"الصحة" تعلق على حظر التجول الكامل المفروص على معظم المدن والمحافظات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

علَّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، على القرار الصادر بحظر التجول الكامل على مدار 24 ساعة يوميًّا في عدد من المدن.

وقال الدكتور العبدالعالي: إننا "لدينا 50% فقط من المواطنين تقيديوا بالبقاء في المنازل أو تقليل الحركة؛ فما شهدناه من خروقات في تجمعات عند محلات أو متاجر كانت مقلقة، لذلك فالقرار الصادر اليوم لصالح المجتمع ضمن خطوات مباركة موفقة، لحماية المواطنين".

وأضاف: أن "الخطوة قرار حظر التجول، تضاف لكل الخطوات الاحترازية التي تتم في المملكة، والتي تبذل إجراءات استباقية حتى قبل أسابيع من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لديها، مما جعلها بحال أفضل من غيرها"

كما أكد على أنه كلما تم رصد مخاطر أعلى بأي منطقة تتخذ الدولة خطوات متميزة وسريعة جدًّا، وتدعم الوقاية والصحة العامة بقوة حفاظًا على حياة الجميع.

هذا وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًّا في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وفي أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وتضمن القرار،في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وفي الفترة من السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا، ويقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، وبلغ إجمالي الحالات المسجلة 2605 حالة.

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حظر التجول الكامل المملكة الصحة السعودية

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