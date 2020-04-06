"خذ ما يكفيك بالمجان".. مبادرة صاحب محل للتخفيف على المحتاجين بالإسكندرية (صور)



وعلق صاحب المبادرة لافتات أمام المحل الخاص به، دون عليها: "هذا من فضل الله مجانا، تعاونوا على فعل الخير، هذا من فضل الله مجانا خذ ما يكفيك، لوجه الله خذ ما تحتاج وأترك ما يكفي لغيرك".



وقد أثنى مواطني الإسكندرية على مبادرة صاحب المحل، مؤكدين أنها جائت في وقت يعاني فيه الكثيرين من سوء إنتظام في العمل، وخاصة أصحاب العمالة اليومية، مطالبين المقتدرين ورجال الأعمال بنهج مثل هذه الأعمال لمساعدة المحتاجين.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





حرص مواطن سكندري، مالك لأحد محلات المواد الغذائية بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية، اليوم الأثنين، على تدشين مبادرة لرفع العبء عن الأهالي من محدودي الدخل، من خلال عرض سلع غذائية بالمجان أمام المحل الخاص به.