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كيفية الدخول على المكتبة الرقمية study.ekb.eg وإعداد البحث بديل الاختبارات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:27 م
المكتبة الرقمية study.ekb.eg
المكتبة الرقمية study.ekb.eg
زاد البحث في الآونة الأخير على المكتبة الرقمية study.ekb.eg من قبل الطلبة وطالبات سنوات مراحل النقل بالتحديد، المنصة التي تعتبر بديلة للامتحانات التقليدية.

المكتبة الرقمية study.ekb.eg 

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية طلابنا وأبنائنا الكرام، على رأسها إلغاء امتحانات النقل، واستبداله ببحث علمي يقدم عبر المكتبة الرقمية study.ekb.eg ويمكن للطلاب الدخول عليها وجمع كل ما يريدون معرفته قبل عمل البحث وتقديمه للاعتماد.

البحث على المكتبة الرقمية study.ekb.eg

وطمأن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أولياء الأمور والطلبة بشأن النجاح، مؤكدًا عدم رسوب أحد من أبنائنا فقط يستطيع الطالب الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg وإجراءا البحث العلمي لضمان النجاح.

خطوات الدخول والتسجيل في المكتبة الرقمية study.ekb.eg

- البحث عبر جوجل أو أي محرك بحثي على المكتبة الرقمية أو بالضغط "هنا".

- الدخول على المكتبة الرقمية وإعداد البحث، باستخدام الكمبيوتر أو الموبايل أو التابلت.

مشتملات المكتبة الرقمية study.ekb.eg

وتحتوي المكتبة الرقمية study.ekb.eg على مجموعة كبيرة من المناهج والمحتوى الذي يهم كافة الطلبة بمراحل تعليمهم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وهي مصدر رئيسي لإعداد البحث المطلوب الذي يعد بديلًا لاختبارات نهاية العام.

فيديو يوضح طريقة الدخول على المكتبة الرقمية study.ekb.eg

وقدمت وزارة التربية والتعليم فيديو وشرح توضيحي للطلاب يستعرض كيفية الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg والتعامل مع المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة فى المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.

من لا يستطيعون استخدام المكتبة الرقمية study.ekb.eg

وناشدت الوزارة الطلاب الغير قادري على الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg بضرورة الاطلاع على الكتب المدرسية أو الخارجية، ومعرفة ما فيها من أجل إعداد البحث العلمي، إذا لم يتمكن الطالب بالدخول والبحث عبر المنصة.

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