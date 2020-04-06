بكلمات مبكية.. لطيفة تنعى رجل الأعمال منصور الجمال

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نعت الفنانة التونسية لطيفة رجل الأعمال منصور الجمال حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام



وعلقت لطيفة قائلة : الله يرحمك يا منصور ... الله يرحم روحك الحلوة الجميلة



وتابعت قولها كنت أخ وصديق عزيز ربنا يصبر أهلك وأحبابك وأنا منهم .. إنا لله و إنا إليه راجعون ، منصور الجمال في ذمة الله



وفي سياق أخر تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلونزا.



وطرحت لطيفة مؤخرا عددا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور