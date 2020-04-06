Advertisements

بكلمات مبكية.. لطيفة تنعى رجل الأعمال منصور الجمال

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:47 م
منصور الجمال
منصور الجمال
فايقة محمد عادل
نعت الفنانة التونسية لطيفة رجل الأعمال منصور الجمال حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وعلقت لطيفة قائلة : الله يرحمك يا منصور ... الله يرحم روحك الحلوة الجميلة

وتابعت قولها كنت أخ وصديق عزيز ربنا يصبر أهلك وأحبابك وأنا منهم .. إنا لله و إنا إليه راجعون ، منصور الجمال في ذمة الله

وفي سياق أخر تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلونزا.

وطرحت لطيفة مؤخرا عددا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونت منصور الجمال مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام البومها الجديد افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

تخدم 3 ملايين مريض.. غضب بمستشفى "زايد" بعد تحويلها إلى حجر صحي (صور)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يغري صخرة الدفاع براتب خرافي

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 5 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تعلق على حظر التجول الكامل المفروص على معظم المدن والمحافظات

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجآت "أتحداك" لخليفة بتوقيع رامي جمال ومحمد رمضان.. تعرف على التفاصيل

بالتعاون مع فريق عمل محمد رمضان.. خليفة يحمل مفاجآت عديدة في ألبومه الجديد

لطيفة بإطلالة جريئة ترويجًا لألبومها الجديد (صور)

لطيفة تشوق جمهورها لأغنيتها "انا عشت عمري"

لطيفة تشارك جمهورها بصور جديدة من كواليس تسجيل أوبريت "صناع الأمل"

لطيفة تنفي غنائها بطريقة سميرة سعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

09:24 م

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

الصحة: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و7 حالات وفاة

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر