أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 6 إبريل: الريال يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. الانقضاض على هدف برشلونة الأول.. بيريز يطر نجم جديد من ريال مدريد بأوامر زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 6 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب سيرخيو راموس قائد ونجم ريال مدريد من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- راموس يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس يغتبر واحد من أهم وأبرز نجوم ريال مدريد في السنوات العشر الأخيرة أن عقده الحالي مع الملكي ينتهي في صيف 2021.

وأفادت إذاعة كواترو الإسبانية بأن سيرخيو راموس يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد والحصول على عقد كبير مع نادٍ آخر.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد لا يرغب في منح راموس عقد طويل الأمد لأنه في عامه الرابع والثلاثين، حيث أن خطة الميرينجي هي تجديد عقده عام بعد آخر وذلك بحسب آداؤه.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن المفاوضات بين ريال مدريد وراموس لن تكون سهلة وأنه سيتوجب على فلورنتينو بيريز رئيس الملكي التوصل لإتفاق مع راموس لمنعه من الرحيل.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن سيرخيو راموس يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي 640 مباراة وسجل 91 هدفاً وصنع 38 هدف وأن قيمته السوقية تبلغ 18 مليون يورو.





- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي الإيطالي حاليًا وريال بيتيس سابقًا، كما أن النجم الإسباني مطلوب في أندية أوروبية أخرى.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يفكر في استخدام نجمه لوكاس فاسكيز ضمن صفقة التعاقد مع فابيان رويز وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن إدخال الجناح لوكاس فاسكيز في الصفقة سيكون مغريًا لنابولي الذي يسعى لتدعيم خط هجومه في ظل التقارير التي تؤكد إمكانية رحيل نجم الفريق الإيطالي درايس ميرتينز.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الكثير من الأندية ترغب في ضم فابيان رويز مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وأنه من المتوقع أن يصل ثمنه إلى أكثر من 50 مليون يورو.





- ريال مدريد يخطط للتخلص من نجمه

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد والذي ينتهي عقده مع الملكي في صيف 2021.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الكرواتي لوكا مودريتش البالغ من العمر 34 عامًا يرغب في البقاء في صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومسئولي الملكي يرغبون في بيع النجم الكرواتي هذا الصيف والإستفادة منه مادياً بدلاً من رحيله بشكل مجاني في صيف 2021.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه هناك العديد من الأندية كشفت عن رغبتها في التعاقد مع لوكا مودريتش على رأسها إنتر ميلان الإيطالي وإنتر ميامي الأمريكي.





- الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة تصريحات شيفرين

كشفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان رسمي له عن حقيقة التصريحات المنسوبة إلى ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا والتي قال فيها أن الثالث من أغسطس المقبل سيكون موعدًا نهائيًا لإنهاء دوري أبطال أوروبا.

وشدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه أن شيفرين لم يحدد مواعيد محددة لأجل إنهاء البطولات الأوروبية وذلك في مقابلته مع مجلة ZDF الألمانية مؤخرًا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر شبكة الإنترنت:"نفيد بأن ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا أخبر مجلة ZDF الألمانية أن دوري أبطال أوروبا يجب أن ينتهي في 3 أغسطس المقبل وأن هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه:"الرئيس كان واضحًا جدًا في عدم تحديد التواريخ الدقيقة لنهاية الموسم ويناقش الاتحاد الآن جميع البدائل والخيارات الممكنة من أجل استكمال المواسم المحلية والأوروبية".

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه قائلاًُ:"الأولوية القصوى لجميع الإتحادات الآن هي الصحة العامة والحفاظ على الجميع، بعد ذلك سيتم إيجاد حلول لإستكمال جميع البطولات ويتم حاليًا دراسة خيارات وبدائل اللعب في يوليو وأغسطس المقبلين إذا لزم الأمر".





- بالرغم من أزمة كورونا .. ارتفاع قيمة نجم ريال مدريد المعار

أفادت تقارير صحفية إعلامية بأن قيمة المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند لمدة موسمين ارتفعت في الفترة الأخيرة.

وكشف موقع ترانسفير ماركت المختص في تقييم وتحديد أسعار اللاعبين أن قيمة المغربي أشرف حكيمي عندما إنتقل إلى بروسيا دورتموند في 2018 كانت تبلغ 5 ملايين يورو فقط.

وأكد الموقع العالمي أنه قيمة أشرف حكيمي بعد موسمين قضاهما في بروسيا دورتموند ارتفعت لتصل إلى 60 مليون يورو في الوقت الحالي هو دليل على تطور آداء النجم المغربي في الفترة الماضية.

وذكر الموقع اغعالمي أن فترة إعارة حكيمي مع بروسيا دورتموند تنتهي في نهاية الموسم الحالي علمًا بأن ريال مدريد يرغب في إستعادة النجم المغربي الشاب ليكون في الفريق الأول للملكي في الموسم المقبل.





- أودريوزولا: أثق تماماً بنفسي وانتظر فرصتي مع ريال مدريد

صرح اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا، المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، أن فرصته في العودة إلى ريال مدريد ستحين قريباً.

وأوضح أودريوزولا (24 عاماً)، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين: "أشعر بأن زين الدين زيدان (المدير الفني لريال مدريد) يثق بي، ولا شك بأن وقتي سيحين".

وكان الريال أعار أودريوزولا إلى بايرن في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال اللاعب، الذي واجه بعض الصعوبات في بداية مسيرته مع بايرن: "أعيش في الحاضر، ويجب أن يكون تفكيري في بايرن حتى نهاية الموسم".

ومنذ انتقاله لبايرن، خاض أودريوزولا اثنتين فقط من 10 مباريات خاضها الفريق خلال تلك الفترة وكان أساسياً في مباراة واحدة فقط.

وقال اللاعب: "أثق تماماً بنفسي، الثلث الحاسم من الموسم لم يأت بعد".

واعترف أودريوزولا بأن كرة القدم تأتي حالياً: "في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وربما بعد هذا أيضاً"، بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.

ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيبذل قصارى جهده عندما يعود العالم لوضعه الطبيعي.

وكشف أودريوزولا أنه سيتحدث مع زيدان في الصيف، موضحاً: "أريد أن أعلم رأيه عني، ولكنني أكرر: أشعر بمشاعر زيدان واحترامه".





- ريال مدريد يبحث عن حل لصفقة كيليان مبابي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم الأزمة العالمية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد صحيفة ليكيب في تقرير لها أن ريال مدريد يتمتع بوضع مالي قوي لذلك يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف رقم 1 لفلورنتينو بيريز.

وذكرت أن بيريز يبحث عن حل ودي لإتمام صفقة مبابي مراعاة للعلاقة الجيدة التي تجمعه بنظيره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف بي إس جي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى في عقده مع النادي الباريسي موسمان.





- ريال مدريد في طريقه لضم بول بوجبا

بات نادي ريال مدريد الإسباني على أعتاب التعاقد مع بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.الا

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن بوجبا الذي لا يعيش أسعد أيامه بين جدران ملعب أولد ترافورد يرغب في الانتقال إلى صفوف النادي الملكي الموسم المقبل، على الرغم من مساعي يوفنتوس الإيطالي لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة متوسط ميدان الشياطين الحمر في ارتداء قميص الملكي، تعد أبرز العوامل التي يرتكز عليها الفرنسي زين الدين زيدان من أجل التعاقد مع مواطنه، ضمن مخطط إعادة بناء فريق ريال مدريد.





- مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق الصراع على الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حريص جدًا على التعاقد مع كين من أجل خلافة نجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي سيواجه صعوبة كبيرة في ضم هاري كين بسبب رغبة الكثير من الأندية في ضمه على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي حوالي 170 مليون يورو على الرغم من أن النجم الإنجليزي ألمح في تصريحات عن رغبته في الفوز بالألقاب والبطولات.



