كورونا يقضي على إنجلترا.. إغلاق كامل 6 شهور وتوقعات بإصابة الملايين (فيديو)

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قال الإعلامي خالد المصري المقيم في لندن، ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جرى وضعه منذ أمس على جهاز التنفس الصناعي، بغرفة الرعاية المركزة بسبب ضيق التنفس الشديد، بعد أن تمكن فيروس كورونا المستجد منه.



وأوضح "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن كل المهام الرئيسية لرئيس الوزراء البريطاني تم إسنادها الى وزير الخارجية، لافتا إلى أن صحة جونسون ليست على ما يرام بعد إصابته بالتهاب حادة في الرئتين.



وأكد المصري أن الجنيه الاسترليني هبط أمام الدولار على الفور، مرددا: "حالات الإصابة في إنجلترا مرعبة؛ وإنجلترا في طريقها إلى الإغلاق الكامل بسبب تفشي كورونا".



وأضاف المصري: "انجلترا مقبلة على مصير مجهول وحدوث إصابات بالملايين في صفوف المواطنين هناك.. وهم الآن في الأسبوع الثالث لانتشار المرض هناك".



واستطرد خالد المصري، قائلا: " إن القائم بأعمال جونسون طالب الانجليز بإلغاء كافة الرحلات والحجوزات الخارجية، تحسبا لغلق بريطانيا لمدة 6 شهور".





وأعلنت إدارة المستشفى الذي يرقد به رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نقله إلى الرعاية المركزة لتلقي العلاج، إثر إصابته بفيروس كورونا.



وأناب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزير الخارجية دومينيك راب، مكانه.



وسائل إعلام تعلن نقل "جونسون" للعناية المركزة



وفي السياق ذاته، أعلنت عدة وسائل إعلام بريطانية، نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى العناية المركزة، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



رئيس الوزراء البريطاني، دخل المستشفى، لإجراء فحوصات طبية، على خلفية إصابته بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19).



استمرار معاناة "جونسون" من أعراض الإصابة بفيروس كورونا



وبدورها قالت الحكومة البريطانية: إنه جرى نقل "جونسون" للمستشفى، نتيجة استمرار معاناته من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ إصابته قبل 10 أيام.



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواصل قيادة الحكومة من المستشفى حسبما أفادت قناة "العربية".



وقال وزير الخارجية البريطاني: إن دخول جونسون المستشفى خطوة استباقية، وأضاف "كل أذرع الحكومة تعمل ما بوسعها لمواجهة كورونا".



إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا



وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الجمعة قبل الماضي، إصابته بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وذلك في فيديو نشره بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.



ظهور أعراض كورونا



وقال جونسون في تعليق على التغريدة: "خلال الساعات الـ24 الماضية، ظهرت علي عوارض خفيفة وشخصت بالإصابة بفيروس كورونا، أنا الآن بعزل فردي ولكن سأستمر بقيادة الحكومة عبر ’فيديو كونفرنس‘ خلال محاربتنا لهذا الفيروس".



حرارة وسعال مستمر



وقال جونسون في مقطع الفيديو: أنه شعر "بحرارة وسعال مستمر، وباء على نصيحة الطبيب خضعت لفحص وجاءت النتيجة إيجابية، وعليه أنا اعمل من المنزل وعزلت نفسي، وهذا بالضبط هو الأمر الصحيح للقيام به".



إصابة ولي عهد بريطانيا



إصابة بوريس جونسون هذا يأتي بعد نحو يومين من إعلان إصابة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز بفيروس كورونا، وفقًا لمكتب أمير ويلز، الأربعاء، حيث ذكر أن الأمير "كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض"، مشيرًا إلى الأمير تشارلز البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية.