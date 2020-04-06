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شاهد.. أول تعليق من ليلى علوي على رحيل طليقها منصور الجمال

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:33 م
ليلى علوي
ليلى علوي
روان هيثم
نشرت الفنانة ليلي علوي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورة بيضاء، ناعية لطليقها الراحل جمال منصور، حيث كتبت قائلة: "ان لله وانا اليه راجعون ادعوا بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال منصور الجمال الذي وافته المنية".

وتابعت قائلة: "ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمه يارب ويصبرك يا غالية يا اصيلة بنموت فيكي.

وفي سياق أخر قد تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، وتدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، داخل مستشفى 15 مايو.

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