أكاديمية الفنون تٌقيم المؤتمر الدولي الثاني لها عبر الإنترنت.. تفاصيل



وفي حوار مع الأستاذة الدكتورة إيمان مهران مقرر المؤتمر فقد أكدت أن الجدول الذي تم وضعه للأبحاث التي تم قبولها وعددها 68 بحث علمي تم تحكيمهم من قبل أساتذة متخصصون في مجالاتهم.



وأن المؤتمر كان حريص على اقامة كافة الفاعليات الفنية المتخصصة وسيقدم تجربة عرض المنتجات اليدوية الحرفية وستكون السودان ضيف الشرف، بالإضافة للأكلات التقليدية وضيف الشرف المملكة المغربية، أما الديفيليه فسيبث من دولة الجزائر حصريًا للمصممة آمال نهاريا، وسأقدم تجربتي في فيلم تسجيلي عن أهم الفنانات التشكيليات، وحفل من إخراج الدكتور تامر يحيي، وعرض تونسي للفنانة هدى عمر، كل ذلك من خلال البرنامج المرفق.



وافق أ.د. أشرف ذكي على طباعته والملخص والكتاب وتوزيعه على السادة الباحثين المشاركين مع شهادات المشاركة والتحكيم.

وافقت السيدة وزيرة الثقافة على إقامة المؤتمر الدولي الثاني لأكاديمية الفنون (الفن الإفريقي أيقونة الإبداع الإنساني)، والذي يقام هذا العام (on line) تحت عنوان ￼ المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء) في (6،7) ابريل 2020.وقد أكد الأستاذ الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون أن الوزارة وافقت دعمًا لدور الأكاديمية الفني، خاصة أن العالم يتجه بقوة نحو طرق التعلم عن بُعد، مما يسهم في زيادة التواصل مع هذا المحفل العلمي الهام.كما أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس المؤتمر ونائب رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية واكبت الظروف الحالية ليظل لأكاديمية الفنون دورها رغم الأزمات التي تمر، وهو دور فني وأكاديمي يدفع بالخبراء والمتخصصين للساحة المصرية وسط قارتنا الإفريقية.