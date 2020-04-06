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البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:36 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع ظاهرة تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت أسهم قطاعي السلع الكمالية والتكنولوجيا بأكثر من 7 بالمائة لكل منهما ليكونا الأفضل أداءً في "وول ستريت".

وجاء أداء "وول ستريت" الإيجابي بالتزامن مع أمل المستثمرين حيال تباطؤ معدلات الوفيات في ولاية نيويورك، وتباطؤ في حالات الإصابة في عدة بقاع في أوروبا.

لكن لا تزال الولايات المتحدة  في المركز الأول من حيث عدد الحالات، كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البلاد تواجه "أصعب أسبوع" في معركتها ضد الكورونا.

وبلغ عدد ضحايا إثر "كوفيد-19" نحو10335  شخصاً، مع إصابة حوالي 347 ألف في الولايات المتحدة، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وتستمر الدول في تمديد فترات الإغلاق الوطني في محاولة لإحتواء تفشي الكورونا وسط تحفيزات نقدية ومالية للسيطرة على الركود المتوقع للاقتصاد.

عند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 7.7 بالمائة إلى 22679.9 نقطة، وهو ما يعادل 1627 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 7 بالمائة إلى مستوى 2663.6 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 7.3 بالمائة ليصل إلى 7913.2 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 100.731.

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