الأمم المتحدة.. تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف البعثة بمالي





أعلن رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينيسما" محمد صالح النظيف، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في صفوف عناصر البعثة الأممية، مصيفاً: أن "البعثة الأممية ستواصل تعزيز الاستجابة لفيروس كورونا إلى جانب السلطات المالية".





ويأتي الإعلان عن حالة إصابة بكورونا في صفوف البعثة الأممية في مالي، بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات إصابة في صفوف القوات الفرنسية في منطقة الساحل.



