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الأمم المتحدة.. تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف البعثة بمالي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينيسما" محمد صالح النظيف، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في صفوف عناصر البعثة الأممية، مصيفاً: أن "البعثة الأممية ستواصل تعزيز الاستجابة لفيروس كورونا إلى جانب السلطات المالية".

ويأتي الإعلان عن حالة إصابة بكورونا في صفوف البعثة الأممية في مالي، بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات إصابة في صفوف القوات الفرنسية في منطقة الساحل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و330 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 73 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 277 ألف شخص للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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