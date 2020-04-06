النصر يطالب المدرب بتحديد مصير الثلاثي الأجنبي.. تعرف على أرقامهم

طالبت إدارة النصر السعودي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا تحديد مصير الثلاثي الأجنبي في الفريق.





حيث أن الحارس برادلي جونز، واللاعبان مايكون بيريرا، وبيتروس، قد شارفت عقودهم على الانتهاء، والتي تنتهي في يونيو المقبل.





الحارس الاسترالي براد جونز انضم إلى النصر في انتقالات صيف 2018، وخاض حتى الآن 63 مباراة، ودخل مرماه 56 هدف، وخرج في 27 مباراة بشباك نظيفة.





وعلى مستوى الموسم الجاري خاض 27 مباراة، ودخل مرماه 22 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة.





بيتروس البرازيلي كان قد انتقل إلى صفوف نادي النصر في صيف 2018، وخاض حتى الآن 55 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين، بينما على مستوى الموسم الجاري فقط، فقد لعب 24 مباراة وسجل 4 أهداف.





بينما انتقل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية 2019، وظهر حتى الآن بشكل مميز، حيث خاض 39 مباراة في مسيرته مع العالمي.



