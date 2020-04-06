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الزمالك يستقر على صفقة تبادلية مع بيراميدز
الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:38 م
يدرس مسئولو نادي الزمالك عقد صفقة تبادلية مع فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.
واكد الإعلامي محمد فاروق في برنامجه المذاع عبر قناة TEN على أن الزمالك يدرس عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرحب الزمالك بدخول أحمد فتوح المعار لفريق سموحة فى صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع أحمد أيمن منصور فى الموسم المقبل.
واشار إلى أن الزمالك سيعقد جلسة مع أحمد أيمن منصور في الفترة المقبلة للاتفاق معه على تفاصيل العقد والأمور المادية لنقله بالموسم الجديد للفريق الأبيض.