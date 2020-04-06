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منصور الجمال يتصدر "ترند" جوجل بعد وفاته.. وكلمة السر "كورونا"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:45 م
منصور الجمال
منصور الجمال
تصدر رجل الأعمال المصري منصور الجمال "ترند" محرك البحث جوجل، اليوم الإثنين الموافق الـ6 من أبريل 2020، بعد التأكد من وفاته.

وفاة منصور الجمال

وتشير مصادر مقربة من الراحل منصور الجمال بأن الفقيد وافته المنية اليوم، إثر إصابته في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، ونقله إلى المستشفى، إلى أن غيبه الموت.

رحيل منصور الجمال

وكشف يحيى الجمال ابن الراحل منصور الجمال رجل الأعمال الشهير، ، عن وفات والده مساء اليوم الإثنين، ولم يعلن أسباب الوفاة.

وفاة منصور الجمال بكورونا

وفاجأ صديق الراحل منصور الجمال الكاتب الصحفي محمد صلاح الجميع، حينما أكد أن رحيل رجل الأعمال المصري، كان بسبب إصابته بكورونا، في منشور له عبر حسابه الرسمي عبر "فيس بوك".

التأكد من وفاة منصور الجمال

ونشر صلاح تدوينة له عبر "فيس بوك"، موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قال فيها: "آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا"، وهو ما يؤكد الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن إصابة الجمال بكورونا.

الدعاء للراحل منصور الجمال

ودعا صلاح لرجل الأعمال منصور الجمال مودعًا له بأروع الكلمات، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.


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