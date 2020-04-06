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وزير الخارجية البريطاني: جونسون يتلقى رعاية طبية ممتازة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:37 م
دومينيك راب
دومينيك راب
وكالات
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الإثنين، إن الحكومة ستواصل عملها في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتلقى رعاية طبية ممتازة. 

وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب جونسون إنه نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويخضع لأجهزة التنفس الصناعي بعدما عانى من صعوبات في التنفس إثر تدهور حالته الصحية. 

وفي 27 مارس الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.

وحث رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه على البقاء في المنزل من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون، في رسالة له من الحجر الصحي، إن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها، حيث سجلت البلاد 209 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أكون صريحا معكم، نحن نعلم أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن".

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