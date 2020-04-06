"الدفاع المدني" يوجه رسائل توعوية تضمن سلامة الطفل داخل المنزل





نشرت مديرية الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الإثنين، إنفوجرافاً عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، توضح فيه نصائح ورسائل توعوية للأسر، وتدعوهم إلى ضرورة الانتباه للأطفال من الأخطار التي قد يتعرضون لها خلال اللعب والعبث داخل المنازل، لاسيما مصادر الحريق التي ربما تكون متاحة وفي متناول الأطفال، ومثل ذلك وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.





وأكد الدفاع المدني في رسائله على ضرورة توعية وتثقيف الأطفال بشأن المخاطر المترتبة على العبث، بجانب إبعاد الأجهزة الكهربائية عموماً عن متناولهم، وتأمين الموقد وفحص الغاز بشكل دوري.





مشدداً على أهمية توافر وسائل السلامة في كل منزل، المتمثلة في أجهزة الإنذار وطفيات الحريق، مع الاهتمام بتغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وحفظ المواد الكيميائية في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.





هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بالمملكة، وبلغ إجمالي الحالات المسجلة 2605 حالة.



