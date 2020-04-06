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"الدفاع المدني" يوجه رسائل توعوية تضمن سلامة الطفل داخل المنزل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

نشرت مديرية الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الإثنين، إنفوجرافاً عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، توضح فيه نصائح ورسائل توعوية للأسر، وتدعوهم إلى ضرورة الانتباه للأطفال من الأخطار التي قد يتعرضون لها خلال اللعب والعبث داخل المنازل، لاسيما مصادر الحريق التي ربما تكون متاحة وفي متناول الأطفال، ومثل ذلك وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.

وأكد الدفاع المدني في رسائله على ضرورة توعية وتثقيف الأطفال بشأن المخاطر المترتبة على العبث، بجانب إبعاد الأجهزة الكهربائية عموماً عن متناولهم، وتأمين الموقد وفحص الغاز بشكل دوري.

مشدداً على أهمية توافر وسائل السلامة في كل منزل، المتمثلة في أجهزة الإنذار وطفيات الحريق، مع الاهتمام بتغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وحفظ المواد الكيميائية في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بالمملكة، وبلغ إجمالي الحالات المسجلة 2605 حالة.

يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و330 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 73 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 277 ألف شخص للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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