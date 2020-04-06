الرئاسة تكشف توجيه السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة

قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، كان مخصصا لبحث تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا.





وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمر أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن منح العمالة المنتظمة منحة بقيمة 500 جنيه كان من أبرز نتائج الاجتماع.





ولفت إلى أن قطاع السياحي تضرر بشكل كبير من الأزمة على الرغم من أن القطاع كان قد حقق عوائد خلال الشهور الأخيرة هي الأكبر منذ عقود.

وأوضح المتحدث أنه مقدر أن تصل العمالة غير المنتظمة إلى 2.5 مليون، حيث هناك توجيه من الرئيس السيسي بوضع آلية لصرف المنحة بطريقة فورية وبشكل لا يخلق أي تكدس.



