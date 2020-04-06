المحمدي: لم أتدخل بشكل مباشر في انتقال تريزيجيه لأستون فيلا.. وهذه نصيحتي له

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أكد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا على أنه لم يتدخل بشكل مباشر في انتقال محمود حسن "تريزيجيه" زميله في منتخب مصر للانضمام في إلى النادي الإنجليزي.



وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية :"منذ 3 مواسم حددت الثنائي أحمد حجازي ومحمود "تريزيجيه" للاحتراف في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وأضاف :"أبلغت المسئولين بأن تريزيجيه لاعب منضبط أخلاقيا ومستعد لتقديم كل ما لديه في الملعب".



وواصل :"قلت لتريزيجيه بأن عليه التحلي بالصبر لعدم مشاركته بشكل أساسي في الموسم الأول بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" وأن هذا أمر طبيعي".



